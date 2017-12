Tank waakt over kerstmarkt 02u31 0 Foto Eric Flamand Deze tank moest over de kerstmarkt waken.

Kerstmis is de periode van het jaar waar de vredesboodschap wordt gepredikt, al is dat in tijden van terreur een verre utopie. Over gans West-Europa worden kerstmarkten beveiligd met zware betonblokken, om een aanslag zoals die in Nice te voorkomen. Maar in Poelkapelle heeft men geen nood aan betonblokken. Daar hadden ze een levensechte tank om de kerstmarkt van vorige zaterdag te beveiligen. "Het was de bedoeling om de doorgang dicht te rijden, met onze Mark IV-replica, die eerder dit jaar al een paar keer in binnen- en buitenland op het toneel verscheen in het kader van de 100-jarige herdenkingen. Om praktische redenen hebben we hem strategisch opgesteld langs de ingang. Aan de overkant hebben we de 'junior tank' gezet, die ooit werd gemaakt door ouders voor het schoolfeest", verduidelijkt Johan Vanbeselaere van het tankcomité. Los van het afwenden van een eventuele terreurdreiging, hebben de stalen constructies in elk geval bij veel gezinnen tal van unieke kerstfoto's opgeleverd. (DCH)