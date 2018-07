Tank mag niet meerijden in defilé, maar lokt massa 'fans' naar Warandepark 23 juli 2018

De tank van Poelkapelle heeft dan toch niet meegereden tijdens het defilé van de nationale feestdag in Brussel. Het gevaarte kon de gewenste snelheid niet halen. Toch zijn de bezielers niet teleurgesteld. "In het Warandepark stonden we urenlang in het middelpunt van de belangstelling."





Als een testrit vrijdag goed zou verlopen, mocht de replica van de tank van Poelkapelle in de hoofdstad een dag later meerijden in het defilé van de nationale feestdag. De Mark IV moest kunnen rijden op 'marcheersnelheid'. Dat was een probleem. "We konden de gevraagde snelheid van 6 kilometer per uur niet halen", vertelt Johan Vanbeselaere, een van de bezielers van de tank. "Het leger wilde ons er zeker bij, maar ik wist op voorhand dat het te vroeg was voor ons. Daarom heb ik, na de testrit, ook zelf de knoop doorgehakt dat we niet zouden meerijden. Ik wilde niet dat we iedereen zouden vertragen of dat de tank plots zou stoppen ter hoogte van de koning. Misschien kunnen we met een beter hydraulisch systeem de snelheid wel halen, maar met de huidige opstelling is het niet mogelijk."





Er werd veertien jaar hard gewerkt aan de Mark IV. Meerijden zou een hoogtepunt geweest zijn. "Toch is er geen teleurstelling", zegt Johan. "In het Warandepark in Brussel stonden we urenlang in het middelpunt van de belangstelling. Zeker tienduizend mensen kwamen de tank bewonderen en uitleg vragen. In één dag hebben we meer kijklustigen gezien dan de voorbije veertien jaar samen. We hebben genoten van de aandacht." (LBR)