Succesvolle crowdfunding eert Harry Patch GELD VOOR VERDWENEN GEDENKSTEEN OORLOGSVETERAAN SNEL OPGEHAALD CHRISTOPHE DECONINCK

27 juli 2018

02u31 0 Langemark-Poelkapelle De gedenksteen voor oorlogsveteraan Harry Patch in de Boezingestraat is spoorloos. De crowdfunding die door Simon Louagie van Peace Village Mesen op poten werd gezet om de steen te vervangen, leverde in amper 5 uur het nodige geld op. "Het geld blijft binnenstromen. Zelfs de BBC heeft het verhaal al opgepikt. Met het overschot zullen we de tuin van Talbot House opknappen."

In 2008 kwam Henry John 'Harry' Patch uit Somerset naar Langemark om de plaats te bezoeken waar hij op 18 augustus 1917 tijdens de Derde Slag bij Ieper uit de loopgraven klauterde om de Duitse linies aan te vallen. "Ik was er bij toen hij vol verbazing de brug over de Melkweg herkende", aldus Simon Louagie, educatief medewerker bij Peace Village Mesen, die Patch toen ontmoette. "Op die plaats besloot hij met zijn eigen centen een gedenksteen te plaatsen. Harry overleed in 2009 toen hij 111 was, als de laatste overlevende Brit die tijdens WOI had gevochten. Ondertussen blijft de gedenksteen een vaste trekpleister voor Britse toeristen die de Westhoek komen verkennen, want elke Brit kent Harry en zijn verhaal. Toen ik de studenten van het Clyst Vale College rondleidde en we van de bus stapten bij de gedenksteen, viel ik bijna om van verbazing: de steen was verdwenen. Links en rechts van het gedenkteken staan paaltjes om het te beschermen tegen de tractoren die er op en aan komen rijden om drinkwater uit de vijver te pompen. Momenteel is het er, niettegenstaande het oppompverbod, een drukte van jewelste. Maar de paaltjes zijn ongeschonden, wat me laat vermoeden dat de steen gestolen werd of moedwillig in het water gekieperd."





Tuin Talbot House

Simon bleef niet bij de pakken zitten en waarschuwde het gemeentebestuur, dat op hun beurt de politie inlichtte. Al gauw kwam het idee naar voor om een crowdfunding op te zetten en een nieuwe steen te laten maken. "Via de website GoFundMe (zoekterm: 'Harry Patch', red.) kan al wie het project genegen is geld storten. Het is een ongezien succes, want in slechts vijf uur hadden we het beoogde bedrag van 1.500 euro binnengehaald. Zowel buurtbewoners als gidsen, het team archeologen dat bij Hill 80 betrokken was, als sympathisanten van over de hele wereld hebben al bijgedragen. Het geld blijft binnenstromen en nu het verhaal werd overgenomen door de BBC zal dat nog wel een tijdje zo doorgaan. De nieuwe gedenksteen zal vermoedelijk worden vorm gegeven door Geert Vlaeminck, de beeldhouwer uit Langemark. Met het overschot zullen we de tuin van Talbot House in Poperinge een opknapbeurt geven. Die tuin was een van de de weinige positieve herinneringen die hij had aan de oorlog. Harry was een ongewone Britse soldaat, die bij de herdenkingen steevast aandacht vroeg voor de slachtoffers aan 'beide zijdes van de linie'. Hij was een doodgewone loodgieter, die verplicht was geweest om deel te nemen aan de oorlog en zelfs heeft geprobeerd om te vluchten. Door de BBC werd hij geportretteerd als een held, maar daar heb ik op gereageerd, omdat ik zeker weet dat hij zo niet herinnerd zou willen worden."