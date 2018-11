St. Jansgilde brengt 'Coureurs' op de planken 30 november 2018

In Langemark maakt toneelvereniging de St. Jansgilde zich op voor de première van 'Coureurs', een dolle komedie die op 12 januari de eerste keer voor publiek gespeeld wordt. Ze brengen het verhaal van een jonge, beloftevolle wielrenner die door zijn entourage wordt klaargestoomd om de wedstrijd van zijn leven te rijden. De regie is in handen van Frank Degruyter, die ook de tekst schreef. De voorverkoop start komende zaterdag in OC Den Tap langs de Klerkenstraat van 10 tot 12 uur. Daarna blijven de kaarten voor 8 euro te koop bij Dag & Nacht in de Boezingestraat of telefonisch op 057/85.95.20.





