Springen op vijftien springkastelen 02u28 0

Na het gigantische succes van de eerste Jungle Jump Days in Langemark, worden de springkastelen in het sportcentrum langs de Boezingestraat straks voor een tweede keer opgeblazen. Woensdag en donderdag zal de sporthal met meer dan vijftien springkastelen worden gevuld. Van 10 tot 19 uur kunnen alle kinderen van 2 tot 14 jaar er zich naar hartenlust uitleven. De inkom is 6 euro voor één dag of 8 euro voor beide dagen. Ouders en jongeren ouder dan 15 mogen gratis binnen. Tickets aan de ingang of via www.junglejumpdays.be. Er vroeg bij zijn is de boodschap. (DCH)