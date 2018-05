Specialist leert kinderen fietsen 25 mei 2018

02u58 0

Met de zomervakantie voor de deur is dit misschien het uitgelezen moment om uw kind te leren fietsen. Talloze ouders met oudere kinderen kunnen beamen dat leren fietsen soms lang geen evidentie is. Om het de ouders van jonger kinderen wat makkelijker te maken, biedt het Team Ontspannen van Langemark-Poelkapelle ouders tegen een kleine vergoeding van 6 euro de mogelijkheid om kinderen vanaf drie jaar op twee wielen te leren fietsen met de ondersteuning van een gespecialiseerde fietsleraar. Deze unieke sessie gaat door in sporthal OC Den Tap langs de Klerkenstraat op zondagvoormiddag 27 mei van 9 tot 12 uur. Inschrijven via sport@langemark-poelkapelle.be of telefonisch via het nummer 057/20.05.47. Snel zijn is de boodschap. (DCH)