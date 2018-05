sp.a vraagt om dringende restauratie van monumenten oudstrijders 03 mei 2018

Eind dit jaar worden de herdenkingen van WO I afgesloten. Ook in Langemark-Poelkapelle werd de voorbije jaren vaak hulde gebracht aan soldaten die in de Westhoek zijn overleden. Maar vanuit de sp.a-fractie komt nu de kritiek dat er te weinig aandacht is gegaan naar 'onze eigen oudstrijders'. "De gemeentelijke oorlogsmonumenten die omstreeks 1925 werden opgericht ter ere van onze gesneuvelden en oorlogsslachtoffers zijn in erbarmelijke staat. Vooral de naamplaten zijn aan een opknapbeurt toe. Bovendien ontbreken er zo'n 20 namen", aldus fractieleider Jean-Marie Callewaert. Schepen van toerisme Marleen Soete ging in de verdediging. "Binnen de herdenking WOI, werd al van in het begin gekozen om de focus in 2018 te leggen op de soldaten van Langemark-Poelkapelle. Daarvoor staan tal van zaken op het programma zoals een nieuwe theaterwandeling, tentoonstellingen, de projectie van de namen van gesneuvelden op een scherm in het gemeentehuis en een concert rond twee gesneuvelde broers. Dankzij het onderzoek van Georges Vandromme en Danny Jonckheere voor hun boek "Hoe Langemark-Poelkapelle 109 keer zijn toekomst verloor" en de namenlijst van het In Flanders Fields, zijn we bijna 100% zeker dat alle namen van militaire en burgerlijke slachtoffers uit de gemeente intussen geregistreerd zijn. Aan de hand van die lijst zullen de vier monumenten worden aangepast. Wat de de staat van de monumenten betreft, verwachten we al een prijsofferte van een firma. Wees gerust, we hebben wel degelijk aandacht voor onze eigen oudstrijders." (DCH)