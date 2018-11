Smeden houden wake aan Poppy Cenotaph 12 november 2018

02u24 0 Langemark-Poelkapelle Leden van de Ambachtelijke Smedersgilde hielden afgelopen weekend een nachtwake aan het Poppy Cenotaph.

Aan het 'Ypres Peace Monument' werkten 150 internationale kunstsmeden mee. "We hebben daarvoor vredesbloemen en kaarsenhouderjes gemaakt", zegt Luc Vandecasteele. "We zijn blij dat we dit hebben kunnen doen en volgend jaar staan we hier zeker opnieuw. De gemaakte spulletjes werden weggeschonken." In totaal namen 15 smeden deel aan het evenement. Zaterdagavond werd er op de begraafplaats ook een vredesboom geplant. (CMW)