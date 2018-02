Slag op neus na omgooien pint 20 februari 2018

De 24-jarige J.M., die recent van Poperinge naar Langemark verhuisde, staat voor de rechter in Ieper nadat hij iemand in het gezicht sloeg. Het slachtoffer had het pintje van de beklaagde omgegooid en excuseerde zich daarvoor. De twintiger had daar echter geen oor naar en beloonde de man met een pak slaag.





"Die agressieveling was gewoon uit op ruzie", aldus meester Sabine Wullus, die het opnam voor het slachtoffer. De dader gaf de feiten toe en betaalde eerder al een schadevergoeding van 300 euro. Op de rechtbank legde de burgerlijke partij echter een schade-eis voor van meer dan 8.400 euro wegens esthetische schade in het gezicht. Met dat hoog bedrag kan de beklaagde zich echter niet verzoenen. Vonnis op 19 maart. (CMW)