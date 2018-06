Schepencollege houdt uitbreiding asielcentrum tegen 21 juni 2018

02u40 0 Langemark-Poelkapelle De plannen van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om het asielcentrum van Poelkapelle uit te breiden met 132 extra slaapplaatsen, werden afgeblokt door het schepencollege van Langemark-Poelkapelle, dat zopas de omgevingsvergunning heeft geweigerd.

In opdracht van de staatssecretaris werkte de Regie der Gebouwen een plan uit om het asielcentrum in Poelkapelle, langs de weg van Madonna naar Vijfwegen, uit te breiden met tijdelijke opvangvoorzieningen en twee bestaande eenheden te verbouwen. Dankzij die ingrepen zou er plaats worden gemaakt voor 132 bijkomende slaapplaatsen, wat de capaciteit met vijftig procent zou opkrikken.





Op aansturen van schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert (Open VLD/TOPE 8920) heeft het schepencollege de omgevingsvergunning geweigerd. "Via de media vernamen we dat de Staatsecretaris dit jaar de deuren wil sluiten van negen asielcentra die tijdens de migratiecrisis werden geopend. Van een sluiting van Poelkapelle is momenteel geen sprake omdat Langemark-Poelkapelle gelukkig al sinds enkele jaren 'ontvoogd' is, wat betekent dat we daar nu zelf over kunnen beslissen. Ik heb de aanvraag voor de uitbreiding niet goedgekeurd en word in mijn beslissing gesteund door het voltallige college, omdat wij van oordeel zijn dat een permanente uitbreiding niet kan. Het kabinet van de staatssecretaris heeft op dit ogenblik nog niet gereageerd op onze beslissing." (DCH)