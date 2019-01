Sabine De Vos brengt lezing uit het 'K-boek’ Christophe Deconinck

22 januari 2019

Presentatrice, auteur en politica Sabine De Vos kreeg vijftien jaar geleden te kampen met baarmoederhalskanker. Op uitnodiging van de werkgroep Kom Op Tegen Kanker, brengt ze op woensdag 13 februari om 19.30 uur naar dienstencentrum De Stek, in het woonzorgcentrum langs de Zonnebekestraat, een lezing uit haar werk: het ‘K-Boek, krachtig voor tijdens en na kanker’. Daarin verduidelijkt ze hoe je via tien basisregels bewuster en gezonder in het leven kunt staan om het risico op kanker te verkleinen. Ze geeft het publiek tips en tricks mee om de levenskwaliteit te vergroten en beantwoordt tal van vragen over die vreselijke ziekte. Ook vragen over de financiële impact die het kan hebben op je leven en alternatieve therapieën worden behandeld. Kaarten kosten 7 euro. Wie de lezing wil bijwonen, kan een mailtje sturen naar saskia.candry@langemark-poelkapelle.be of bellen naar 057/49.09.45.