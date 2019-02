Rusthuis krijgt minder bedden, maar meer personeel Christophe Deconinck

25 februari 2019

14u37 0 Langemark-Poelkapelle Een fors budget dat bedoeld was om assistentiewoningen te bouwen in Langemark dreigde even verloren te gaan, maar zal dankzij een beslissing van het gemeentebestuur worden ingezet om extra woongelegenheden in het rusthuis of andere vormen van zorg te creëren.

In 2012 kreeg het OCMW 62 extra vergunningen voor extra kamers in het rusthuis, dat er toen 54 had. Omdat het gemeentebestuur toen volop bezig was met de nieuwbouw, konden er maar negentien kamers gerealiseerd worden. De resterende 43 vergunningen werd op de lange baan geschoven. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wilde komaf maken met zulke ‘slapende’ vergunningen en dus moesten alle OCMW-besturen tegen 1 februari met de vergunningen aan de slag gaan of ze omzetten, anders zouden de vergunningen vervallen. Het OCMW-bestuur besloot de beslissing uit te stellen tot na de verkiezingen en ze door te geven aan het nieuwe bestuur. Eind vorig jaar betwistte Tope 8920 de verkiezingsuitslag, waarna even gevreesd dat het nieuwe OCMW-bestuur niet op tijd zou samengesteld zijn om de knoop door te hakken. Pas nadat het kartel Tope 8920 zich bij de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen had neergelegd, kon een besluit worden genomen over de slapende vergunningen.

Andere zorgvorm

“De subsidies van het Vlaams Departement Zorg leveren elk jaar 937.000 euro op. Dat geld wordt voornamelijk besteed aan lonen van het zorgpersoneel”, weet directeur Matthias Vanderhauwaert van het rusthuis. “De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Langemark-Poelkapelle kreeg de kans de slapende vergunningen om te zetten in een andere zorgvorm. Kamers die nu worden ingevuld als herstelverblijven, kunnen worden omgezet naar rusthuisbedden. Verder zullen er twintig nieuwe kamers worden gebouwd. Het budget dat zal vrijkomen, kan gebruikt worden om een extra maatschappelijk werker, ergotherapeut, verpleging en een psycholoog aan te werven. Omdat dienstencentrum De Stek van het OCMW nog geen erkenning heeft, is het aangewezen hier nog werk van te maken en zo de jaarlijkse dotatie in de wacht te slepen van 32.000 euro. Daarmee kan een halftijds bachelor worden aangeworven. Verder gaan we een dagverzorgingscentrum bouwen voor vijftien mensen, waarmee we een aantal mantelzorgers zouden kunnen ontlasten.”

Wanneer de nieuwe bouwprojecten kunnen starten, is nog niet duidelijk. Die beslissing moet het Departement Zorg maken.