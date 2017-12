Rotonde weer open, werken gaan volgende fase in 02u37 0 Foto Flamand Een auto op de rotonde aan de kazerne. Langemark-Poelkapelle Wegens de werken is het doorkruisen van Langemark lang geen evidentie meer. Maar goed nieuws, want een kritiek deel van de werken is net achter de rug. Een van de cruciale punten was de rotonde bij de brandweerkazerne. Die werd zopas terug vrijgemaakt.

De Melkweg is nu weer in beide richtingen toegankelijk, wat de moeilijke doorstroming van het verkeer een stuk vereenvoudigt. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de derde fase van de dorpskernvernieuwing. "Na het verlof zal het wegdek worden afgefreesd vanaf de Zwijnemarkt tot aan het begin van de Vijverstraat en tot april zal worden gewerkt aan de aanleg van de riolering tot aan de bakkerij. Vervolgens zullen de voetpaden worden aangelegd en wordt er asfalt gegoten. Het traject tot aan het Zwijnemarktje zal pas in mei klaar zijn," aldus schepen Lieven Vanbelleghem (CD&V). Inwoners die met vragen zitten, kunnen de aannemer overdag spreken in de werfloods, of bellen via 056/75.65.01. (DCH)