Rotonde uren afgesloten nadat tractor met wortelen kantelt 22 februari 2018

02u40 0

De rotonde van de Klerkenstraat met de Stadensteenweg in het gehucht Madonna bij Langemark-Poelkapelle lag gistermiddag bezaaid met honderden wortelen. Een tractor was er omgekanteld bij het oprijden van de rotonde. De weg bleef voor een lange tijd volledig afgesloten.





De chauffeur draaide om 17 uur de rotonde op vanuit de Wolvengrachtstraat toen zijn lading met enkele tonnen wortelen kantelde. De groenten kwamen gedeeltelijk op de rijbaan en op een grasperk naast de weg terecht. De baklading moest rechtgetrokken worden met een kraan en daarna duurde het nog een hele tijd voor alle wortelen waren opgeruimd. De rotonde was zo'n twee uur volledig afgesloten voor het verkeer. (AHK)