Rommelmarkt op Vijfwegen 26 juli 2018

02u30 0

Wie het komende zondag aandurft om de brandende zon te trotseren, kan van 's morgens vroeg tot in de late namiddag gaan snuffelen tussen de 7 kilometer aan spullen die uitgestald zullen staan bij de Vijfwegen. Deze rommelmarkt wordt al voor de 27ste keer op rij georganiseerd en staat bekend als een van de langste rommelmarkten van Vlaanderen. Op de middag wordt het centrum het decor voor een ware Vlaamse kermis, met barbecue à volonté van 12 tot 14 en een praatcafé vanaf 16 uur. Het is nog even afwachten om na te gaan of de ware volkstoeloop van vorig jaar zal worden herhaald, dan wel of het warme weer er een stokje voor zal steken. (DCH)