Romeo en Julia in de Poelkring Toneelgezelschap 't Schijnwerpertje brengt twee weekends op rij 'Sweet Sweet Home' van Peter Kremel.

07 februari 2019

Romantiek in het rusthuis. ‘Sweet, sweet home’ van succesauteur Peter Kremel is een moderne versie van Romeo en Julia dat zich afspeelt binnen de muren van rusthuis Zonnebloem. Daar heerst al geruime tijd een hevige vete tussen de oudjes van gang A en gang B, die er alles aan doen om elkaar het leven zuur te maken. Maar middenin deze gepensioneerdenoorlog ontluikt de onmogelijke liefde tussen bewoners Theo en Julia. Bang voor represailles van de andere bewoners schrijven zij hun liefdesverhaal in het grootste geheim. Hoe groot is de kans dat ze net als de echte Romeo en Julia samen de dood tegemoet gaan? Die vraag krijgt pas een antwoord aan het einde van dit bijzondere blijspel, dat werd bewerkt door Luc Callewaert, die ook de regie voor zijn rekening neemt.

De voorstellingen vinden plaats in de Poelkring op de Nieuwplaats in Poelkapelle en staan gepland op zaterdag 9 februari om 20 uur, zondag 10 februari om 17 uur, vrijdag 15 februari 2019 om 20 uur, zaterdag 16 februari om 20 uur en zondag 17 februari om 17 uur. Tickets kosten acht euro en zijn verkrijgbaar op www.ticketwinkel.be.