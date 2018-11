Rockster ruilt gitaar in voor schoolbord BART VANDEPORTAELE VERLAAT SUCCESVOLLE BAND SPOIL ENGINE OMWILLE VAN GEZIN CHRISTOPHE DECONINCK

17 november 2018

02u24 0 Langemark-Poelkapelle Gitarist Bart Vandeportaele (35) uit Poelkapelle ruilt zijn gitaar in voor het schoolbord. Hij verlaat Spoil Engine, de metalband die op internationale podia grote furore maakt. "De ambities van de band worden steeds groter en dat valt niet langer te combineren met mijn gezin en mijn taak als leerkracht", zegt hij.

Spoil Engine timmert al sinds 2004 aan de weg en heeft in veertien jaar een internationale reputatie uitgebouwd waar veel bands jaloers op zouden zijn. Het vijftal met leden uit Vlaanderen en Nederland brengt melodieuze thrash metal. De band werd opgericht door Roeselarenaars Steven 'Gaze' Sanders en Kristof Taveirne, maar kende doorheen de jaren kende heel wat bezettingswissels en van de oorspronkelijke leden blijft alleen Steven over. Eind 2010 trad ook Bart Vandeportaele uit Poelkapelle in de arena, maar na acht jaar trekt hij de stekker uit zijn versterker. "Ik wil er zijn voor mijn gezin en als leerkracht kun je niet zomaar tijdens het schooljaar op tournee vertrekken. Daarom zet ik een stap opzij, nu het nog kan zonder kleerscheuren."





Jonge kinderen

Tijdens de week geeft Bart les aan het zesde leerjaar in de Vrije Basisschool van Madonna. Lang niet evident om dat te rijmen met het leven van een muzikant, zo blijkt. "We hebben zonet de vorige plaat talloze keren live gebracht en staan op het punt om een nieuw album te maken. Toen ik mij vorig jaar moest laten vervangen tijdens onze tournee door China, omdat ik mijn klas niet zomaar kan achterlaten, heb ik ingezien dat het niet langer te combineren valt. Telkens we een aanbod kregen, keek iedereen naar mij. "Lukt dat voor jou, Bart?". Bovendien is het ook voor mijn kinderen Juliette (4) en Mories (6) en mijn partner lang niet vanzelfsprekend dat papa vaak voor lange tijd weg van huis is. Soms moet je 'een vent' zijn en de knoop doorhakken."





Tournee

Wie Bart ooit live aan het werk zag, zal wellicht moeilijk kunnen geloven dat hij overdag braafjes voor de klas staat. "Een goede leerkracht moet een beetje kunnen acteren. Dat geldt ook voor muzikanten. De mensen willen een show. Eigenlijk staat er een alter ego van mezelf voor de klas en een andere versie op het podium. De werkelijke 'ik' ligt daar ergens tussenin", verklaart hij. Toch blijkt de combinatie rockmuzikant, vader en leerkracht absoluut geen evidentie. "Vorig jaar kregen we het aanbod om in Dubai en Japan te spelen. Dat viel midden in het schooljaar en mijn collega's en de directie hebben er alles aan gedaan om mij de kans te geven om toch mee te gaan. Eenmaal alle regelingen waren getroffen, werd de tour afgeblazen. Dat heb ik toen met lood in mijn schoenen hier moeten meedelen. Het geeft ook flink wat stress, want ik kan de keren niet tellen dat ik, toen de schoolbel ging, in m'n wagen moest springen om als een gek naar Brussel of Tilburg te rijden, fout te parkeren en net op het laatste moment op het podium te stappen. In 2016 stonden we op donderdagavond op Graspop. Daar werd ik net als in de films met een golfkarretje tot bij het podium gebracht, om mijn gitaar om te gespen terwijl de intro al speelde. Dat geeft onnodige stress, voor zowel mezelf als voor de band."





Maar niet weinig muzikanten dromen ervan om in zijn schoenen te staan, wat het er niet makkelijker op maakt om zo'n beslissing te nemen. "Het bericht van mijn vertrek stond nog maar net online, of er kwamen zich al muzikanten aanbieden om mijn plaats in te nemen (lacht). Dat illustreert hoe uniek het is om op zo'n hoog niveau mee te kunnen draaien."





Sepultura

Bart kreeg de metalmicrobe te pakken toen hij zelf nog op de schoolbanken zat. "Ik ben opgegroeid in Staden, maar spendeerde mijn middelbaar in Torhout, waar in 1996 Sepultura kwam optreden. Kort daarna heb ik mijn eerste gitaar gekocht en mezelf geleerd om te spelen. Toen hadden we nog geen YouTube, dus kwam het erop aan om creatief te zijn en zoveel mogelijk op te pikken van mensen die wel al konden spelen. Door er steeds meer mee bezig te zijn, groei je natuurlijk ook als artiest."





Avonturen

Kan hij dan zijn carrière als leraart niet opgeven voor een bestaan als rockster? "Was het maar zo simpel", zucht hij. "De band heeft voldoende bekendheid om geld op te brengen, maar het kost minstens evenveel om die machine draaiende te houden, met de opnamestudio, artwork voor platen, promotiemateriaal en de website Het label draagt lang niet alle kosten. En dan mag je alle uren tijd die je erin stopt niet optellen. Dit doe je sowieso niet om er rijk van te worden. Maar het brengt je wel op plaatsen waar je anders nooit komt én je beleeft de gekste avonturen. Tommy Victor van Prong (Amerikaanse cultband, red.) smeerde ooit een stuk kaastaart uit over mijn snaren, toen ons eerste nummer werd ingezet. En op een keer hebben we op een afterparty als gekken gedrumd op de kale kop van de belangrijkste artiest van die avond, zonder er erg in te hebben. Hilarisch, gewoon! Vandaag sta je op een festival van 60.000 man en word je als een god ontvangen en morgen moet je je dan weer omkleden in een backstage die op kindermaat lijkt te zijn gemaakt. Natuurlijk zal ik het missen, maar mijn gezin en de kinderen van mijn klas komen op de eerste plaats. En de band heeft daar gelukkig begrip voor. We gaan als beste vrienden uit elkaar."





Laatste optreden

Wie Bart nog een laatste keer aan het werk wil zien bij Spoil Engine, kan zich maar beter haasten om nog kaarten te bemachtigen voor de show van 8 december in Kuurne op Gésfakrock of die van 9 december in het Entrepot in Brugge, waar ze spelen t.v.v. Sea Shepherd op het 'Music For the Oceans'-concert.