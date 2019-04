Rij nadarhekken die tuin kinderopvang afsluit, verdwijnen na testweek LBR

12 april 2019

16u54 0 Langemark-Poelkapelle De kinderen van buitenschoolse kinderopvang (BKO) Buitenbeentje in Langemark begonnen maandag stiller dan anders aan hun paasvakantie. Er kon maar in de helft van hun speeltuin geravot worden. Een rij nadarhekken moet verhinderen dat ze te dicht bij de tuin van een buurman komen, want die klagen al een tijdje over geluidsoverlast. “Vrijdagavond worden de nadars weggehaald. Van buren heb ik vernomen dat de maatregel effect had”, zegt schepen Marleen Soete (CD&V).

Een rij nadarhekken sloten vorige week de helft van de speeltuin af in buitenschoolse kinderopvang (BKO) Buitenbeentje in Langemark. Na een nieuwe klacht van buren werd de maatregel ingevoerd. “Vrijdagavond worden de nadars weggehaald, want dit ging om een testweek. We wilden het effect bekijken als we het speeltuintje verleggen. Van buren heb ik vernomen dat de maatregelen een positief effect zou gehad hebben. Sowieso zitten we in de toekomst samen met alle betrokken partijen om te evalueren”, zegt schepen Marleen Soete (CD&V). “We zijn uiteraard op zoek naar een structurele oplossing, maar die kunnen we niet overhaast nemen. We moeten rekening houden met verschillende factoren. We willen uiteraard ook niet een permanente oplossing uitvoeren die na enkele jaren toch niet de gepaste oplossing blijkt te zijn.”

De medewerkers van Buitenbeentje zijn blij dat de bewogen week achter de rug is. “De kinderen vonden het niet leuk dat ze maar de helft van de speeltuin mochten gebruiken. Maandag waren er enkele teleurgestelde gezichtjes. Ze konden niet schommelen, de glijbaan kon niet gebruikt worden en in de zandbak mochten ze ook niet spelen”, zegt medewerker Lieza Storme. “In het begin begrepen de kinderen het niet zo goed. Ze dachten dat de nadars bedoeld waren voor een activiteit. Ze klommen er gewoon over. Het is een ruimte die ze graag gebruiken en die ook echt benut wordt als er geen nadars staan. We zullen blij zijn als de rij nadarhekken weg zijn. Volgende week kunnen de kinderen opnieuw spelen in hun volledige speeltuin en daar zullen ze heel blij mee zijn. Natuurlijk willen we een permanente oplossing vinden, want ruzie met die buren willen we zeker niet. Alle partijen moeten gelukkig zijn. We zijn al een aantal jaar bezig om iedereen gelukkig te maken. We zijn benieuwd naar het vervolg en de permanente oplossing. De steun die we hebben gekregen tijdens deze bewogen week was hartverwarmend”