Replica WO I-tank mag vooraan in defilé NA 14 JAAR WERK: MEERIJDEN IN PARADE OP NATIONALE FEESTDAG CHRISTOPHE MAERTENS

20 juli 2018

02u45 0 Langemark-Poelkapelle Als een testrit vandaag goed verloopt, dan rijdt de replica van de tank van Poelkapelle mee op het defilé van de nationale feestdag in Brussel. Voor de bezielers van het tankproject een hoogtepunt na veertien jaar hard werk aan hun Mark IV.

In 2004 werd in Poelkapelle een tankwerkgroep opgericht met de bedoeling een volwaardige rijdende tank, een replica van een Mark IV-tank, te maken. Veertien jaar later is het resultaat dat de tank mee mag rijden op het nationaal defilé in Brussel.





"Het is wellicht via militair historicus Franky Bostyn dat men bij ons terechtgekomen is", zegt Johan Vanbeselaere, een van de bezielers van het project. "Het leger had ons eerder al gevraagd om deel te nemen aan een herdenkingsplechtigheid, maar toen was de tank nog niet klaar. Ik had toen gezegd dat men altijd mocht aankloppen bij ons, maar ik hoorde lange tijd niets meer."





Tot nu, want de kans bestaat dat de tank morgen deelneemt aan het militair defilé. Het voertuig zou vooraan de parade plaatsnemen, tussen andere WO I-voertuigen. "Het is echter nog een beetje onder voorbehoud", zucht Johan. "Vandaag moeten we immers een testrit doorstaan. Zo moeten we kunnen rijden op marcheersnelheid. Ik weet echter niet of dit mogelijk zal zijn. Ook de hitte zal ons een rol spelen. Die kan voor lekken zorgen in ons hydraulisch systeem. Bij te weinig druk kunnen we stilvallen. De militairen zijn bang dat de tank zou stoppen ter hoogte van de koning. Zo'n zwaar tuig kan je niet zomaar depanneren."





Avontuur

De tank naar Brussel brengen was op zich al een avontuur. "Onze tank werd met een zware legertruck vervoerd. Men had aanvankelijk 5 uur gerekend, maar het duurde in totaal 7 uur voor de vrachtwagen zijn eindbestemming bereikte. Door de grootte van het geheel moest men omrijden langs Antwerpen en Leuven", klinkt het.





Hard werken

Het was voor de vrijwilligers die meewerken aan de tank wel nog hard werken om alles op tijd klaar te krijgen. "De tank moest immers nog zowel binnenin als aan de buitenkant geschilderd worden. Dat gebeurde met speciale scheepsverf, die we kregen van het leger. We legden alles in drie lagen aan, een hele klus."





Het nationaal defilé is niet het eindpunt. Zo zal de tank nog te zien zijn op onder meer honderd jaar Wapenstilstand in Bergen en hij zal op actes de présence worden getoond in Ieper en Cambrai.