Q-label voor dienst toerisme Langemark-Poelkapelle 25 juli 2018

Poelkapelle





De toeristische dienst heeft onlangs bezoek gekregen van een mystery guest, een anonieme bezoeker die in opdracht van Westtoer de werking van de dienst beoordeelde. Onder andere de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de netheid van tal van toeristische ondernemingen wordt zo onder de loep genomen. In totaal 18 nieuwe toeristische ondernemingen in de Westhoek kregen na de selectie van de jury het Q-label toegekend, dat geldt als erkenning voor een kwalitatieve dienstverlening aan de bezoekers en klanten van diezelfde diensten. Het kwaliteitslabel blijft geldig gedurende een periode van drie jaar. (DCH)