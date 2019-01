Polen twee maanden langer in de cel voor moord op landgenoot Alexander Haezebrouck

11 januari 2019

18u55 0 Langemark-Poelkapelle Twee Polen van 27 blijven twee maanden langer in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer van Ieper beslist. Er zijn voldoende aanwijzingen dat ze betrokken waren bij de dood van een 23-jarige landgenoot die in ons land als seizoensarbeider aan de slag was.

Zijn levenloze lichaam werd op 22 juli in een alleenstaande gerenoveerde woning langs de Wallemolenstraat in Poelkapelle gevonden. De twee Poolse huisgenoten vlogen kort nadien in de cel. Wat er precies in de woning gebeurde, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Volgens een verdachte vielen wel klappen, maar niet van die aard dat er een dode zou vallen. Over hoe het slachtoffer aan brandwonden van een gloeiende barbecuevork kwam, is er echter geen duidelijkheid. Er is een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Een reconstructie op 6 september bracht voorlopig niet veel opheldering. Alle betrokkenen waren stevig beschonken en herinneren zich nog maar weinig van hetgeen zich in de woning afspeelde. Het is nog wachten op de definitieve resultaten van de lijkschouwing en het DNA-onderzoek.