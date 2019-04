Poelkapelle steunt de Notre-Dame Het Guynemercomité start een inzamelactie op om de heropbouw van de deels uitgebrande Notre-Dame in Parijs te ondersteunen. Christophe Deconinck

16 april 2019

De gedenkzuil in het centrum van Poelkapelle voor de Franse jachtpiloot Georges Guynemer, die in 1917 boven het dorp verdween, bepaalt al sinds jaar en dag het dorpsbeeld van Poelkapelle. Iedere generatie in Poelkapelle heeft wel eens rond het Guynemermonument gestaan rond 11 september, de dag waarop Guynemer herdacht wordt. Zelfs de jongste generatie heeft een link met Guynemer, want ook de naam van Vrije Basisschool ‘De Ooievaar’ verwijst naar het symbool van het eskader van Guynemer. “Omwille van de band met hun nationale held, hebben de Fransen en in het bijzonder de Franse Luchtmacht Poelkapelle steeds een warm hart toegedragen. Poelkapelle heeft onder meer het voortbestaan van zijn naam te danken aan de Franse overheid. Ook de restauratie van het Guynemermonument werd ondersteund vanuit Frankrijk. Nu wil Poelkapelle iets terug doen. Daarom starten wij een inzameling op, om bij te dragen aan de heropbouw van de getroffen Notre-Dame in Parijs,” verduidelijkt Luc Vanbeselaere van het Guynemercomité. Wie zich geroepen voelt kan een bedrag naar keuze storten op het nummer BE34 7512 0216 2790 van de ‘Poelcapelle 1917 Association’ met vermelding ‘Notre-Dame’.