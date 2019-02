Pleisterwerken Brecht Haelewyn failliet verklaard Erik De Block

01 februari 2019

15u27 0

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft bvba Pleisterwerken Brecht Haelewyn failliet verklaard. De vennootschapszetel ligt in de Wallemolenstraat in Langemark-Poelkapelle. De zaakvoerder is verhuisd naar Kortemark. De vennootschap is opgericht halfweg 2015. De rechtbank heeft advocaat Lander Dehaene aangesteld als curator.