Playmobil verkiest Boeleke tot 'crèche van het jaar' en schenkt speelhoek van 2.500 euro 23 augustus 2018

02u26 0 Langemark-Poelkapelle Speelgoedfabrikant Playmobil heeft Boeleke in Poelkapelle verkozen tot een van de drie 'crèches van het jaar' in België, samen met kinderdagverblijven in Molenbeek en het Luikse Amay.

De drie werden geselecteerd uit 307 deelnemers en zijn nu elk beloond met de 'Playmobil 1.2.3-award', verwijzend naar de nieuwe speelgoedlijn van de fabrikant voor peuters van 1 tot 3 jaar. Er is ook een kleurrijke speelhoek geïnstalleerd ter waarde van 2.500 euro. In totaal werden 3.500 Belgische crèches uitgenodigd om hun kinderen creatief aan de slag te laten gaan met kleurplaten en maskers. Daar werd vervolgens een onlineverkiezing aan gekoppeld, waarbij de meest originele en knotsgekke inzendingen zich konden onderscheiden van de rest. "Opvallend genoeg waren het niet zozeer de grootste crèches, die dus het meeste stemmen hadden kunnen ronselen, maar wel de drie meest gedreven en creatiefste kinderdagverblijven die in de prijzen zijn gevallen", verduidelijkt Leen Van Reeth, marketing manager van Playmobil.





In Boeleke is intussen met kleurrijke muurstickers, een bonte grondsticker en talloze Playmobil-speelsets een heel bijzondere speelhoek ingericht, op kosten van de speelgoedfabrikant. "We danken alle ouders, die ons mee naar de eerste plaats hebben gestemd", zegt Els Pauwels van Boeleke. "Zelfs ouders van voormalige opvangkindjes hebben hun stem uitgebracht." (DCH)