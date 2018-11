Paters Westvleteren leiden nachtelijke wake HONDERDEN BEZOEKERS VOOR LAATSTE 'WAKKER VOOR VREDE' CHRISTOPHE DECONINCK

05 november 2018

02u22 4 Langemark-Poelkapelle 24 uur lang stond Langemark in het teken van de vrede. Honderden bezoekers woonden workshops bij en interviews met onder meer Reginald Moreels, zuster Jeanne Devos en Jos Verbist. Hoogtepunt was de nachtelijke wake van de paters van Westvleteren op de Duitse militaire begraafplaats.

Na vier jaar WOI-herdenkingen werden vorig weekend ook de Vredeswakes afgesloten. Wakker voor Vrede, de organisatie achter de wakes, heeft zichzelf deze keer zonder meer overtroffen. Zij wisten honderden mensen te inspireren om 24 uur lang deel te nemen aan tal van activiteiten en evenementen rond thema's zoals armoede, racisme, ongelijkheid, de klimaatopwarming en conflicten. Peter Peene, de organisator die alles in goede banen leidde en werd bijgestaan door maar liefst 200 vrijwilligers, had besloten om het groots aan te pakken. "Honderd jaar geleden waren hier de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Nu wilden we hier een oefentuin voor de vrede inrichten en boden we de toeschouwers een opleiding om vredeskunstenaar te worden. Zo hebben we in 26 woningen 'huiskamergesprekken' georganiseerd, waarbij figuren zoals filosoof Fons Vandormael de gasten uitnodigden om na te denken en stil te staan bij de grote levensvragen. Daarop volgde 'The Sound of Peace', waarbij muzikanten en zangers uit de vier windstreken samen op één podium stonden. Het werd een ongezien succes, want alles was volzet."





En dan begon de 'Nacht van de Vrede'. Een hele colonne wagens en een grote massa voetgangers verlieten samen het centrum om post te vatten op de Duitse militaire begraafplaats. Daar werden ze opgewacht door de paters van Westvleteren, die heel uitzonderlijk hun abdij hadden verlaten en de toeschouwers in het holst van de nacht verrasten met citaten uit Bijbelse teksten. Psalmen, lezingen en stiltes wisselden elkaar af bij het licht van brandende kampvuren. Honderden sympathisanten hadden zich net als de cisterciënzers gewapend met winterjassen en dikke mutsen om de barre koude te trotseren.





Kippenvel

William Vanthuyne (33) uit Kemmel, die samen met mijn zoontje Jasper met de fiets was gekomen, was getuige van dit alles. "Kippenvel. Beter kan ik het niet beschrijven. Dit zijn momenten die in ons geheugen gegrift zullen staan." Na het ochtendgloren konden de nachtbrakers zich onder meer opwarmen bij een cricketmatch met minderjarige asielzoekers, tangolessen of yoga.





Op zondagnamiddag kwamen lang niet alleen christenen, maar mensen van alle mogelijke geloofsovertuigingen en met soms heel uiteenlopende achtergronden bijeen in de Sint-Pauluskerk voor de slotviering. Geen stoel bleef onbezet. Na de 'slam poetry' van Belgiums Got Talent-fenomeen Lisette Ma Neza volgden pakkende getuigenissen van onder meer Kristin Verellen, die haar partner verloor in de aanslag in metrostation Maalbeek, en van zuster Jeanne Devos, die al van in het begin haar schouders onder het project had gezet.





Lindeboompje

"We hebben geprobeerd om de stilte te doorbreken en nemen ons voor om niet te zwijgen wanneer conflicten worden stilgezwegen, racisme wordt gerelativeerd of de klimaatopwarming wordt geminimaliseerd," besloot Peter Peene, die alle bezoekers nadien nog met een lindeboompje naar huis stuurde en op zijn beurt bedankt werd met een minutenlange staande ovatie.