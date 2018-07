Parket beschouwt overlijden Poolse seizoensarbeider als verdacht 24 juli 2018

02u36 0 Langemark-Poelkapelle In een alleenstaande woning in Poelkapelle is zondagavond een Poolse seizoensarbeider gestorven. Omdat de omstandigheden waarin dat gebeurde niet meteen duidelijk zijn, spreekt het parket van een verdacht overlijden.

Rond acht uur zondagavond repten de hulpdiensten zich naar de gerenoveerde woning langs de Wallemolenstraat. Wie precies melding maakte van de noodsituatie, is niet bekend. Feit is dat de hulpdiensten er het levenloze lichaam aantroffen van een Poolse man.





Waaraan die gestorven was, bleek al meteen een mysterie. Een onderzoeksrechter ging ter plaatse.





Buurtonderzoek

Ook de mensen van het technisch labo van de federale gerechtelijke politie en een wetsdokter waren lange tijd aanwezig in en rond de woning.





Pas in het holst van de nacht werd het stoffelijk overschot weggehaald. Gisteren werd nog buurtonderzoek gevoerd. Ook de eigenaar van de woning, een landbouwer die aan de andere kant van de straat woont, moest uitleg geven aan de speurders. Tot dusver zijn er geen arrestaties. "Op dit moment houden we met alle mogelijke pistes rekening", klinkt het bij het parket van Ieper.





Autopsie

"De resultaten van de autopsie (die gisterennamiddag werd uitgevoerd, red.) zullen ons allicht wijzer maken."





(VHS/CMW)