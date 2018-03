Opschorting voor man die klap verkoopt na akkefietje op café 21 maart 2018

De 24-jarige J.M., die recent van Poperinge naar Langemark is verhuisd, heeft van de rechter in Ieper opschorting van straf gekregen nadat hij iemand in het gezicht had geslagen op café. Het slachtoffer had het pintje van de beklaagde omgegooid en had zich daarvoor ook verontschuldigd. Maar J.M. had daar echter geen oren naar en trakteerde de man op een pak slaag. "Die agressieveling was gewoon uit op ruzie", aldus meester Sabine Wullus, die het opnam voor het slachtoffer. J.M. gaf de feiten toe, maar kreeg opschorting van straf. (CMW)