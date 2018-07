Opendeurdag bij Fedasil 27 juli 2018

Wie stiekem altijd benieuwd is geweest naar het reilen en zeilen binnen het opvangcentrum, krijgt komende zondag 29 juli de ultieme kans om er achter te komen hoe het leven in een opvangcentrum er uit ziet. Verder wordt er tijdens de rondleidingen ook uit de doeken gedaan waar een verzoeker om internationale bescherming allemaal recht op heeft. Als kers op de taart krijgen de bezoekers voor het eerst een blik op het nieuwe C-blok. Om 10 uur zwaaien de deuren open en wordt de opendeurdag ingeluid met een 'workshop djembé' onder professionele begeleiding van Jali kunda. De kinderen kunnen er hun hartje ophalen op de springkastelen, gekke fietsen, het ballenbad, en bij workshops zoals circustechnieken. De animatoren van de Creafun-funbus zullen er voor zorgen dat de kinderen van 10 tot 16u zich geen minuut vervelen. Wie wat verkoeling zoekt, zal terecht kunnen op het terras en in de bar. Meer info op www.fedasil.be/poelkapelle of de facebookpagina FedasilPoelkapelle . (DCH)