Open Vld en Tope 8920 blijven Frank Gheeraert steunen 22 augustus 2018

02u44 0 Langemark-Poelkapelle Na de heisa rond het 'seksfeestje' in zomerbar La Brasa in Langemark, waar huidig schepen Frank Gheeraert aanwezig was, werd bij Open Vld overlegd of 'hun schepen' kan aanblijven. Ook het bestuur van de nieuwe kartellijst Tope 8920, dat Frank als lijstduwer naar voren schuift, blijft als één man achter de geviseerde politicus staan.

Toen ruim anderhalve week geleden foto's werden verspreid van een wild feestje in zomerbar La Brasa, waarop schepen Frank Gheeraert duidelijk te onderscheiden was, leek het niet ondenkbaar dat het om een politieke afrekening zou gaan, aangezien dit uitgerekend anderhalve maand voor de verkiezingen van 14 oktober publiek werd gemaakt.





Lijstduwer Tope 8920

Intussen is het nog steeds niet duidelijk wie de opdrachtgever was. Hoe dan ook is de timing verre van optimaal, vermits Gheeraert zijn laatste maanden ingaat als schepen voor Ruimtelijke Ordening, Milieu, ICT en Lokale Economie voor Open Vld. Bovendien werd onlangs bekendgemaakt dat hij als lijstduwer zal optreden voor de nieuwe partij Tope 8920, die samen met enkele onafhankelijken de partijleden van Open Vld en PROO! verenigt.





"Dit werd intern besproken binnen Open Vld en wij zien absoluut geen reden waarom Frank niet verder als schepen zou kunnen functioneren. Bij Tope 8920 werd herbevestigd dat hij wordt gesteund in zijn rol van lijstduwer. Hij heeft geen strafbare feiten gepleegd. Uiteindelijk zal de kiezer op 14 oktober beslissen welke rol hij bij het gemeentebestuur zal kunnen vervullen. We hebben geen glazen bol, maar we vermoeden dat het effect van deze heisa beperkt zal blijven," verduidelijkt Laurent Hoornaert, de voorzitter van de Open Vld-fractie, die zelf lijsttrekker wordt voor het kartel Tope 8920.





Burgemeester Alain Wyffels (CD&V) heeft op zijn beurt eerder in onze krant meegegeven dat de beslissing bij de schepen en zijn partij ligt, om al dan niet zijn functie te blijven uitoefenen. (DCH)