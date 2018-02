Open Vld en PROO! vormen 'tope' nieuwe lokale lijst 24 februari 2018

In Langemark-Poelkapelle lanceren Open VLD en PROO! samen een nieuwe lokale lijst: TOPE 8920. "We streven naar een bestuur dat een open dialoog aangaat met de inwoners en hen begrijpelijke informatie biedt", aldus Laurent Hoornaert en Luc Vandamme. "De naam TOPE 8920 staat voor toekomstgericht, open, positief/progressief en eendrachtig", zeggen de twee initiatiefnemers. 8920 is de postcode van Langemark-Poelkapelle en staat voor alle deelgemeenten." De partij lijkt van plan om de dominantie van CD&V te breken. "In de Langemark-Poelkapelse politiek staan de tegenstellingen op scherp. Enerzijds is er één dominante partij die al decennia bestuurt, en anderzijds is de oppositie hard en negatief", klinkt het. "Om deze vastgeroeste situatie te doorbreken, is het tijd voor een andere aanpak. We zijn overtuigd dat heel wat kiezers zich niet terugvinden in de partijpolitieke lijsten. Tegenwoordig bestuur je een gemeente ook niet meer alleen vanuit het gemeentehuis." De partij zal nu een programma opmaken waarbij inspraak essentieel is. (DCH/CMW)