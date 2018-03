Op het podium met Plop en vrienden 20 maart 2018

Welk kind droomt er niet van om samen met Kabouter Plop en zijn vrienden door het grote Kabouterbos te struinen en een glaasje Plopmelk te drinken in de melkherberg? Voor Jade Cortvriendt (5) uit Kortemark en Brent Flyps (9) uit Langemark werd die droom realiteit. Ze mochten in Roeselare in De Spil een figurantenrolletje spelen in 'Plop en het Plop-up restaurant', de theatershow waarmee de kabouters hun 20ste verjaardag vieren. Uitgedost in kaboutertenue dronken ze Plopmelk en dansten ze de Plopdans op scène. "Ik heb me echt geamuseerd", vertelt Brent. "Ik vond het super om m'n favoriet Plop, die toch een beetje de baas is, te mogen ontmoeten. De schoenen die ik moest aantrekken waren bovendien supergrappig."





(CDR)