Ook kmo's welkom in nieuw recyclagepark GEMEENTEBESTUUR LANCEERT OOK DIFTAR-SYSTEEM CHRISTOPHE DECONINCK

28 april 2018

02u41 0 Langemark-Poelkapelle Ook kmo's en zelfstandigen zullen vanaf september hun afval kwijt kunnen in het nieuwe recyclagepark. Ook de prijzen werden bekendgemaakt tijdens de laatste gemeenteraad. Er kwam wat kritiek vanuit de oppositie, die ook graag verzonken containers had gezien.

Momenteel heerst er een drukte van jewelste langs de Landetbeekstraat in Poelkapelle. Vrachtwagens rijden er voortdurend op en af met bouwmaterialen en kraanmannen zijn druk in de weer met de opbouw van de loodsen en de weegbruggen voor het nieuwe recyclagepark dat op 1 september de poort open zet voor alle inwoners van Langemark-Poelkapelle. Schepen Frank Gheeraert (Open Vld) licht de plannen toe. "We hebben geopteerd voor een recyclagepark dat werkt volgens het Diftar-principe, waarbij je moet betalen om bepaalde afvalstoffen te lossen. Afval voorkomen is hier dus de boodschap, want hoe beter je sorteert, hoe goedkoper een bezoek aan het recyclagepark zal zijn. Het afval wordt opgedeeld in de gekende drie groepen, waarbij alleen het brandbaar grof vuil voor de perscontainer, de rode groep, betalend is vanaf de eerste kilo. Voor de oranje groep krijgt elk gezin jaarlijks een vrijstelling van 1.000 kilogram. Wie dat overschrijdt, betaalt een basisprijs van 25 euro voor een nieuwe 1.000 kilogram. Er zal een proefperiode zijn in september, dan zal je nog niet moeten betalen voor de aanvoer van particulier afval, met uitzondering van het brandbaar afval voor de perscontainer." Voortaan worden ook kmo's en zelfstandigen toegelaten, in tegenstelling tot in het huidige recyclagepark. "Voor die groep gelden aparte regels. Zo zullen zij geen grote hoeveelheden klein gevaarlijk afval kunnen lossen omdat de milieuvergunning te beperkt is."





Minder mobiele inwoners

Er kwam kritiek van N-VA-raadslid Robert Barthier. "Ik betreur het dat er geen verzonken containers of een ramp werden voorzien, want nu moeten minder mobiele mensen steevast trappen nemen om hun afval te dumpen", aldus de nestor van N-VA, die al jarenlang tegen de komst van het containerpark gekant is. De schepen ging in de verdediging: "Er komen meer weegbruggen en er komt ruimte om in de toekomst nog perscontainers bij te plaatsen. De ruimte waarover we beschikken is niet oneindig, extra rampen waren geen optie."





Toen de oppositie nog vroeg waarom groenafval en gras niet gratis konden gelost worden, verduidelijkte de schepen dat het de bedoeling is om inwoners te motiveren om meer te composteren, mulshen of verhakselen.Toen het reglement ter stemming werden voorgelegd aan de gemeenteraad, keurde de N-VA-fractie het af. De meerderheid kon er zich echter wel bij vinden.