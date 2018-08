Ontploffing in vrachtwagen 18 augustus 2018

Bij melkverwerkingsbedrijf Milcobel langs de Melkerijstraat was gisterenmorgen een kleine ontploffing in één van de vrachtwagens. Het gebeurde in de laad- en losruimte van de melkpoederafdeling. Er ontstond een kleine brand, maar het vuur kon vrijwel meteen geblust worden door de brandweer. Er was enkel wat rookschade. (AHK)