Nocturne in het Guynemerpaviljoen 02 augustus 2018

Het gloednieuwe museum rond de figuur van de Franse WOI-jachtpiloot Georges Guynemer, dat nog maar pas de deuren opende, blijft op vrijdagavond 17 augustus uitzonderlijk lang open. Wie de prachtige replica van Guynemers vliegtuig van dichtbij wil bewonderen, of zich wil verdiepen in de het oorlogsverleden van Poelkapelle kan er om 19.30 uur deel nemen aan het nocturnebezoek. Een deskundige gids neemt je op sleeptouw door het museum, met bijzondere aandacht voor de tactieken en technieken van de luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deelnemen kost 7,5 euro, maar daar krijg je een consumptie voor in ruil. Vooraf inschrijven is een vereiste en kan per mail via info@guynemerpaviljoen.be of telefonisch op 0476 71 58 61. Wees er snel bij en mis dit unieke nocturnebezoek niet. (DCH)