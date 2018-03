Nobelprijswinnaar eert WO I-slachtoffers in Sint-Pauluskerk 05 maart 2018

02u24 0 Langemark-Poelkapelle Hoog bezoek gisteren bij Wakker voor Vrede. De Zwitserse Nobelprijswinnaar voor de Vrede Daniël Högsta hield een beklijvende toespraak vooraan de Sint-Pauluskerk in Langemark.

Terwijl Ieper zich stilaan opmaakt voor een vredesconferentie en de Wereldvrouwenmars van komend weekend, nam Langemark de vredesfakkel al heel even over. In de Sint-Pauluskerk vond gisteren de elfde editie van de Vredeswakes plaats. De mensen van Wakker voor Vrede wisten niemand minder dan Nobelprijswinnaar Daniël Högsta te strikken.





De Zwitser staat het hoofd van ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens. Hij was in de voormiddag al in de Vrije Basisschool in debat gegaan met Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen en hevig tegenstander van Belgische investeringen in gevechtsvliegtuigen en kernwapens. Dat debat kreeg een vervolg in het schip van de Sint-Pauluskerk, waar opvallend weinig politici aanwezig waren tegen wie beide heren hun pijlen richtten. Het kleurrijke Limburgse solidariteitskoor Kantikune zette hun woorden kracht bij. "Deze wake is een mooie kans om eer te betuigen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, door stil te staan bij de manier waarop vrede en oorlog nog steeds afhangen van politieke beslissingen", aldus Daniël Högsta. Zijn beklijvende toespraak, die hij afsloot met een oproep om massavernietigingswapens na zeven decennia nucleaire dreiging voorgoed te verbieden, werd onthaald op een staande ovatie. (DCH)