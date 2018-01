Nieuwe invulling kerk maakt kans op award 27 januari 2018

03u48 0

Het project om de kerk in Poelkapelle een nevenbestemming te geven, is genomineerd voor de Belfius Smart Awards. Jaarlijks krijgen bedrijven, lokale overheden, scholen en zorgcentra die dergelijke projecten uitwerken de kans om hun concept naar voren te dragen. Dankzij het innovatieve karakter van het NieuwLeven@Kerk-project koos een jury het uit 233 inzendingen en komt het in aanmerking voor de Smart City Award voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners.





Door het slinkende aantal bezoekers en de grote kosten om het kerkgebouw in Poelkapelle te restaureren, heeft het gemeentebestuur besloten om de kerk een nieuwe invulling te geven. Naast de lithurgische ruimte komen er onder meer een buitenschoolse kinderopvang, een consultatiebureau van Kind en Gezin en multifunctionele ruimtes die het gemeenschapsleven een boost moeten geven. De uitreiking van de Belfius Smart Awards vindt plaats op 21 maart. (DCH)