Nieuw toeristisch infopunt De Koornbloem. 25 juli 2018

De gemeente Langemark-Poelkapelle heeft er een nieuw Toeristisch infopunt bij. Naast Steenstraete in Bikschote en 't Oud Gemeentehuis in Poelkapelle kunnen toeristen vooraan ook terecht in Bistro Koornbloem op de markt van Langemark. De uitbaters zullen toeristen bijstaan met raad en daad, er is allerlei info terug te vinden over de bezienswaardigheden in de gemeente Langemark-Poelkapelle en de Westhoek en er is en ruim aanbod aan fiets- en wandelkaarten te koop. Maandag en dinsdag zijn de vaste sluitingsdagen. (DCH)