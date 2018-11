Niet verkozen 'seksschepen' stapt uit politiek OPEN VLD'ER FRANK GHEERAERT ZIET OPPOSITIEKUUR NIET ZITTEN LAURIE BAILLIU

19 november 2018

02u21 0 Langemark-Poelkapelle De felbesproken schepen Frank Gheeraert uit Langemark-Poelkapelle zegt de politiek vaarwel. Gheeraert belandde deze zomer in het oog van de storm na een 'seksfeestje' in zomerbar La Brasa. Nu blijkt dat zijn lokale partij TOPE 8920 door CD&V en N-VA naar de oppositie wordt verwezen, geeft de Open Vld'er er definitief de brui aan.

De schepen voor Ruimtelijke Ordening van Langemark-Poelkapelle haalde enkele maanden geleden meermaals het nieuws, toen foto's uitlekten van een naaktfeestje in zomerbar La Brasa waarop de man duidelijk te zien was.





Maar dat is niet de oorzaak van zijn beslissing, verzekert Gheeraert.





"Mensen die mij kennen, behandelen mij niet anders. Onbekenden, dat is een ander verhaal. Ik word er nog dagelijks mee geconfronteerd", vertelt Frank Gheeraert (45).





De beslissing om te stoppen is een puur politiek verhaal, beweert ook de lijsttrekker van TOPE 8920, Laurent Hoornaert. "Het klopt dat Frank ervoor heeft gekozen om tijdens de volgende legislatuur niet te zetelen in de gemeenteraad en dus ook niet politiek actief te zijn", zegt Hoornaert.





Met zijn lokale partij TOPE 8920 maakte de Open Vlder, na de verkiezingen, geen deel meer uit van de meerderheid.





Focus op gezin en bedrijf

"Met onze lijst haalden we op twee stemmen na geen derde zetel. Erg spijtig, want dat zorgde ervoor dat de CD&V een nieuwe partner koos om mee te besturen", legt Hoornaert uit.





CD&V en N-VA zullen de volgende legislatuur het bestuur van Langemark-Poelkapelle voor hun rekening nemen. "Nu oppositie gaan voeren tegen een beleid waar ik zes jaar aan meegewerkt heb, dat kan ik niet", liet Gheeraert weten. "Schepen zijn, is niet meer mogelijk voor Frank. N-VA kwam in het verleden, als oppositiepartij, heel fel uit de hoek. Die partij zal nu uitvoerende bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening overnemen. Oppositie voeren tegen zijn eigen beleid wil hij niet, dus heeft hij ervoor gekozen om niet als oppositie in de gemeenteraad te zetelen", vult Laurent Hoornaert aan. "Frank wil zich de komende jaren focussen op zijn gezin en zijn productiebedrijf Gheer-Aard, waar hij vers versneden groenten en aardappelproducten verkoopt."