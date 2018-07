N-VA verklaart zich bereid mee te besturen 31 juli 2018

02u32 0

De lijst van N-VA Langemark-Poelkapelle is volledig.





"We zijn klaar voor om op volle kracht naar de verkiezingen te trekken", verklaart voorzitter Jos Meersch. "Dominique Cool zal de lijst trekken en wordt direct gevolgd door de boegbeelden die per deelgemeente naar voor worden geschoven. Onder hen vind je Claudine Muylle uit Langemark, Peter Vantomme voor Poelkapelle, Sylvie Van Keirsbilck in Madonna, ikzelf voor Bikschote en Heidi Coppenolle voor Sint-Juliaan. De lijst wordt geduwd door ex-veldwachter Johan Vannoote en vervolledigd met kandidaten uit verschillende doelgroepen. Maar liefst 12 mensen staan voor de eerste keer op onze lijst. Als één team hebben we het programma opgesteld met meer dan 100 actiepunten, verdeeld over 13 thema's. Die thema's worden een per een via onze Facebookpagina voorgesteld aan de inwoners en die zullen we later bundelen in een folder. We zijn zeer benieuwd naar de reacties, zodat we de actiepunten kunnen bijstellen waar nodig. Na 14 oktober willen wij graag meedenken om een zo sterk mogelijke groep aan het stuur van de gemeente te plaatsen. Een groep die er niet op uit is om gigantische projecten uit de hoed te toveren, maar die wil ijveren voor een veilig, proper, aantrekkelijk, welvarend en warm Langemark-Poelkapelle." (DCH)