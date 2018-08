N-VA strikt 13 nieuwkomers 01 september 2018

02u36 0 Langemark-Poelkapelle N-VA Langemark-Poelkapelle heeft een lijst met 19 ingevulde plaatsen klaar. Maar liefst 13 kandidaten zijn nieuw.

De 18-jarige student handelswetenschappen Tristan Bruynsteen uit Langemark doet voor het eerst mee. Andere opvallende naam is Jos Meersch (51), boekhouder-fiscalist uit Bikschote en voorzitter van de lokale N-VA-fractie, die op de vijfde plaats komt. Lijsttrekker is ingenieur Dominique Cool (47) uit Poelkapelle, gevolgd door verpleegster Claudine Muylle (48) uit Langemark, gemeenteraadslid en technisch adviseur VTI Ieper Peter Vantomme (46) uit Poelkapelle en OCMW-raadslid Sylvie Van Keirsbilck (50) uit Madonna. Ook kleuteronderwijzeres Heidi Coppenolle (47) uit Sint-Juliaan, coördinator in het VTI Ieper Rik Robaeys (55) uit Langemark, landbouwsters Sabine Joye (35) uit Sint-Juliaan en Heidi Lierman (40) uit Poelkapelle, sociaal werker Sam Lanckriet (23) uit Madonna, bediende Claudine Vandemaele (54) uit Langemark, psychosociaal belgeleidster Darline Rambour (41) uit Madonna, verkoopster Griet Desmedt (28) uit Poelkapelle, medewerker biomedische techniek Hyacintha Louwyck (40) uit Madonna en burgerlijk ingenieur-architect Geert Delie (65) uit Poelkapelle sluiten zich aan bij de Vlaams-nationalisten. Ook ouderdomsdeken Robert Barthier (74) tekent opnieuw present. Uittredend gemeenteraadslid José Victoor (68) staat op de voorlaatste plaats en gepensioneerd veldwachter Johan Vannoote (65) neemt als nieuweling de positie van lijstduwer in. Bart Rambour (41) uit Madonna zal zich op zijn beurt verkiesbaar stellen voor de provincieraad. (DCH)