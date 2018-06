N-VA: "Fake news in dossier asielcentrum" 26 juni 2018

02u33 0 Langemark-Poelkapelle "De burgemeester en bij hoofdzaak de schepen van Ruimtelijke Ordening profileren zich op basis van fake news." Dat stelt Dominique Cool, N-VA-gemeenteraadslid en lijsttrekker in Langemark-Poelkapelle in het dossier rond het asielcentrum.

Het schepencollege maakte vorige week bekend dat een aangevraagde omgevingsvergunning, voor de uitbreiding van het asielcentrum, niet zou worden toegekend. Daarbij verduidelijkte het schepencollege dat de aanvraag was ingediend op aansturen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Volgens Dominique Cool is die situatie verkeerd voorgesteld. "Het gaat om een aanvraag van Fedasil voor een bouwvergunning voor prefabverblijven. Daarbij is het de bedoeling om, als er een nieuwe asielcrisis zou uitbreken, tijdelijk de capaciteit te verhogen. Er komen dus helemaal geen opvangplaatsen bij. We vinden het wrang dat de burgemeester en de schepen ophef veroorzaken met halve waarheden, alleen om zich te profileren." Schepen Frank Gheeraert (Open Vld/TOPE 8920) gaat in de verdediging. "Toen we in maart de aanvraag binnenkregen voor 132 extra slaapplaatsen, wisten we dat het deels om een regularisatie ging van niet-vergunde containers. Fedasil wees toen op het tijdelijk karakter van de extra verblijfplaatsen. Maar als wij dit goedkeuren, is dat tijdelijk karakter weg en wordt de capaciteit permanent verhoogd. Het schepencollege richtte in maart nog een vraag aan Fedasil en er vertrokken parlementaire vragen naar binnenlandminister Jan Jambon en Theo Francken, beiden N-VA, om te polsen naar de ware bedoeling van de bouwaanvraag. Daar is nog geen antwoord op gekomen." (DCH)