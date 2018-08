Monniken blijven voor Wakker voor Vrede PATERS WESTVLETEREN HOUDEN NACHTWAKE OP DUITSE BEGRAAFPLAATS CHRISTOPHE DECONINCK

31 augustus 2018

02u29 0 Langemark-Poelkapelle 24 uur Wakker voor Vrede wordt een buitengewoon evenement met vredesvuren, filosofen die huiskamergesprekken voeren, tal van vredeskunstenaars en zelfs de paters van Westvleteren die voor het eerst sinds jaren in groep hun abdij zullen verlaten om 's nachts de 'Nacht van Vrede' te vieren bij de Duitse militaire begraafplaats.

Wakker voor Vrede, het collectief dat vier jaar geleden in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog besloot om vredesevenementen te gaan organiseren, pakt voor de laatste editie van 2018 uit met een wel heel bijzondere affiche. Ditmaal plannen de organisatoren van zaterdag 3 tot zondag 4 november 24 uur lang activiteiten rond één centraal thema: vrede.





Peter Peene, de bezieler van het project, licht het opzet toe. "We hebben 150 bekende en minder bekende vredeskunstenaars en -activisten uit binnen- en buitenland kunnen overtuigen om naar Langemark te komen om dit vredesevent samen met ons waar te maken. Tijdens de voorbije 11 edities hebben we armoede, het vluchtelingenvraagstuk, mensenrechten, de klimaatproblematiek aangekaart. Er kwamen telkens 500 tot 1000 mensen opdagen om samen stil te staan bij wat vandaag een duurzame vrede in de weg staat. Ditmaal gaan we nog een stapje verder en dagen we iedereen uit om tijdens de Vredeswake een echte vredeskunstenaar te worden. Tientallen gasten uit binnen-en buitenland, onder wie zuster Jeanne Devos zullen de voorzet geven."





26 huiskamers

"In 26 gastvrije huiskamers zullen centrale gasten getuigen over hun bezieling in het (vredes)werk dat zij doen. Denk maar aan reportagemaakster Lidewij Nuitten, bekend van Iedereen Beroemd, Danny Ronaldo, die met zijn 'Circus Ronaldo' de wereld wil redden, de onvermoeibare Arts Zonder Grenzen Reginald Moreels en de sportvrouw-met-een-groot-hart Veerle Dejaeghere."





"Op zaterdagavond trekken we na de concerten naar de Duitse begraafplaats voor de 'Nacht van Vrede'. Daar zullen we vredesvuren ontsteken, waar we aandacht zullen besteden aan ouders die een kind hebben verloren, met een link naar de zij die 100 jaar geleden hun zonen verloren in de Groote Oorlog."





"Een van de meest bijzondere momenten wordt ongetwijfeld de aanwezigheid van de de monniken van Westvleteren die er om 4 u. 's nachts hun wake zullen houden onder de sterrenhemel. Tegen de ochtend zal het koor Vamospra Lutar de hoop laten weerklinken in hun teksten en liederen."





"Op zondagmorgen zullen deelnemers zich in 15 ateliers kunnen bekwamen in de vijf vredes-vaardigheden en er komen tal van doe- en belevingsateliers en workshops."





De Vredeswake op zondagnamiddag wordt een heel bijzondere viering met getuigenissen, de slam-poetry van Lisette Ma Neza uit Belgiums Got Talent en een koor met 100 leden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Het volledige programma en alle praktische info vind je terug op www.wakkervoorvrede.be. Inschrijven kan online vanaf 1 september, of telefonisch elke woensdag van 9 tot 12 u. op 057/44.44.96.