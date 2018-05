Mirom zet camera's in tegen sluikstort en zwerfvuil 24 mei 2018

02u46 0 Langemark-Poelkapelle Gooi je wel eens een blikje uit het raam van je auto of durf je al eens sluikstorten aan een glasbol? Afvalintercommunale Mirom zet voortaan camera's in om hardleerse vervuilers te betrappen.

De camera's worden verstopt in onder meer een anonieme geparkeerde wagen en andere behuizingen waar Mirom niets over kwijt wil. De beelden worden geanalyseerd en een bestuurlijk verslag naar de politie gestuurd. "Zij stellen via nummerplaat- of gezichtsherkenning vast wie de dader is", weet Koen Vanoverberghe, directeur van Mirom.





GAS-boete tot 350 euro

"Vervolgens wordt er een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro of gemeenschapsdienst opgelegd." Bij de eerste testen werden langs een invalsweg op vijf dagen tijd acht vaststellingen gedaan, aan een glasbol één per week.





Gedragswijziging

"We hopen op een gedragswijziging door de verhoogde pakkans, maar beseffen ook wel dat de camera's niet de toverstaf is die zwerfvuil en sluikstort doet verdwijnen." (CDR)