Minder bedden, maar meer personeel voor het WZC Een fors budget dat eerder voorzien was om assistentiewoningen op te trekken in Langemark, dreigde even verloren te gaan, maar zal dankzij een beslissing van het gemeentebestuur worden ingezet om extra woongelegenheden in het woonzorgcentrum of andere vormen van zorg te creëren. Christophe Deconinck

25 februari 2019

In 2012 kreeg het OCMW 62 extra vergunningen toegekend voor bijkomende woonplaatsen in het woonzorgcentrum, dat toen uit 54 bedden bestond. Omdat het gemeentebestuur toen volop bezig was met de huidige nieuwbouw, konden er slechts 19 eenheden worden gerealiseerd. Het omzetten van de resterende 43 vergunningen werd op de lange baan geschoven. “Omwille van budgettaire en infrastructurele redenen,” klonk het toen. Maar omdat het Agentschap Zorg en Gezondheid dergelijke ‘slapende’ vergunningen in gans Vlaanderen terug wil activeren, werden alle OCMW-besturen voor de keuze gesteld om met de vergunningen aan de slag te gaan of om ze tegen 1 februari 2019 om te zetten. Zo niet zouden de vergunningen vervallen. Zoals bij veel andere gemeenten, werd deze beslissing uitgesteld, rekening houdend met de gemeenteraadsverkiezingen, om ze door te geven aan de nieuwe gemeentebesturen. Toen eind vorig jaar bleek dat Tope 8920 de verkiezingsuitslag betwistte, werd even gevreesd dat het nieuwe OCMW-bestuur niet op tijd zou zijn samengesteld om de knoop door te hakken. Pas toen het kartel Tope 8920 communiceerde zich bij de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen neer te leggen, kon hierover een besluit worden genomen.

Intussen is de kogel door de kerk. Matthias Vanderhauwaert, de directeur van het woonzorgcentrum, licht de complexe situatie toe. “De subsidies die door het Vlaams Departement Zorg worden uitgekeerd, leveren elk jaar 937.000 euro op. Dat geld wordt voornamelijk besteed aan de lonen van het zorgpersoneel. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) van Langemark-Poelkapelle werd voor de keuze gesteld om de oude vergunningen om te zetten in een andere zorgvorm. Door de hieraan verbonden bouwkost komt de bouw van assistentiewoningen in het gedrang.”

Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) verduidelijkte dat de gemeente die kosten voor die extra assistentiewoningen niet kan dragen. “Het budget voor 2019 moet nog worden toegekend, maar het is onmogelijk om het woonzorgcentrum De Boomgaard uit te breiden én het assistentiewoningen te bouwen met geld van de gemeente.”

De verschillende mogelijkheden werden voorgelegd aan de gemeenteraad, die de kans kreeg om de voorstellen te aanvaarden of te verwerpen. “Kamers die nu worden ingevuld als herstelverblijven, kunnen worden omgezet naar rusthuisbedden. Verder zullen er 20 nieuwe woongelegenheden worden gebouwd. Door het laten erkennen van 5 van 6 kortverblijfkamers als kamers voor oriënterend kortverblijf, zullen de bewoners via een begeleidingstraject naar het gepast woonzorgaanbod kunnen doorgewezen. Daarmee kan al worden gestart in het eerste kwartaal van 2020. Het budget dat zal vrijkomen, kan worden ingezet voor extra personeel in de vorm van een deeltijds maatschappelijk werker, ergotherapeut, verpleging en een psycholoog. Omdat het Dienstencentrum De Stek van het OCMW nog geen erkenning heeft, is het aangewezen om hier alsnog werk van te maken en zo de jaarlijkse dotatie in de wacht te slepen van 32.000 euro. Daarmee kan een halftijds bachelor worden aangeworven. Verder plannen we om een dagverzorgingscentrum te bouwen voor 15 mensen, waarmee we een aantal mantelzorgers zouden kunnen ontlasten.” De denkpiste om zeven vergunning in te zetten om bestaande rusthuisbedden te transformeren naar bedden voor rust en verzorging (RVT) werd van tafel geveegd, omdat de Vlaamse regering die niet als evenwaardig beschouwt.

Wanneer de nieuwe bouwprojecten kunnen starten, is een beslissing die door het Departement Zorg zal worden gemaakt.