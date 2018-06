Matteo (5) mag dan toch mee op klasuitstap MAMA AURÉLIE MOET AUTISTISCHE JONGEN WEL HELE DAG VERGEZELLEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

22 juni 2018

02u33 0 Langemark-Poelkapelle De 5-jarige, licht autistische Matteo mag dan toch mee op klasuitstap naar Bellewaerde. "Ik moet Matteo wel zelf brengen en de hele dag bij hem blijven", zegt mama Aurélie Vandewalle. "Vooral de toon van de directrice viel me wat zwaar."

Eind goed al goed dus, voor de kleine Matteo uit Madonna bij Langemark. Volgende week maandag mag hij net zoals de rest van zijn klasgenootjes van basisschool Ter Berken mee op schoolreis naar Bellewaerde. De schoolreis stond eerst vorige week dinsdag gepland, maar werd uitgesteld omdat Bellewaerde die dag simpelweg niet open was. "De directrice heeft me opgebeld om te zeggen dat mijn zoontje dan toch mee mag", vertelt mama Aurélie Vandewalle. "Maar ik moet Matteo wel zelf brengen en moet de hele dag bij hem in de buurt zijn. Hij mag dus niet, net zoals de andere kindjes, mee met de bus naar het pretpark. Natuurlijk ben ik opgelucht dat de situatie is opgelost. Maar toch blijf ik met een wrang gevoel achter. Dat komt ook door de toon van de directrice aan de telefoon. Ze zei dat Matteo al vaker erg lastig was tijdens buitenschoolse uitstappen. Terwijl ze een tijdje geleden bij een teamvergadering met het CLB uitermate positief waren over hem. Ze hebben daarover ook nooit iets in zijn agenda geschreven."





Vijfde wiel

Basisschool Ter Berken had mama Aurélie een tijdje geleden gevraagd of Matteo niet gewoon kon thuisblijven. Aurélie ging in eerste instantie akkoord omdat ze weet dat haar zoontje, die aan een lichte vorm van autisme leidt, wel druk kan zijn. Tot ze hoorde dat de uitstap naar Bellewaerde ging. "We hebben met het gezin een abonnement op Bellewaerde", vertelt Aurélie. "We komen er vaak en Matteo kent het park door en door. Het park heeft voor hem geen extra prikkels meer in petto. Ik zal volgende maandag mijn zoontje naar Bellewaerde vergezellen. Als ik het gevoel heb dat hij er eigenlijk maar als vijfde wiel aan de wagen bij is, denk ik wel om vroeger terug te vertrekken."





Nieuwe school

Volgend jaar gaat Matteo sowieso naar een nieuwe school waar ze een speciale klas hebben voor kinderen met autisme. "Ik ken de school omdat mijn oudste zoon daar ook heeft les gevolgd. Voor de actie van Rode Neuzen Dag in november ben ik van plan om iets op poten te zetten. De opbrengst wil ik schenken aan Matteo's nieuwe school, geld om materiaal te kopen voor de begeleiding van kinderen met autisme. Omdat de actie dit jaar over het mentaal welzijn van jongeren op scholen gaat, lijkt me dit de ideale gelegenheid om iets te ondernemen."





De directrice van de basisschool was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.