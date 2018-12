Mama betrapt met drugs in auto: “iemand deed iets in drankje” JHM

17 december 2018

Een marktkraamster uit Poelkapelle heeft zich het afgelopen jaar heel wat problemen op de hals gehaald. De alleenstaande moeder werd driemaal betrapt op drie verschillende dagen toen ze te snel reed in de bebouwde kom. Het ging om 61, 57 en 54 kilometer per uur maar R.V. betaalde haar geldboetes nooit. Dat was ook niet het geval toen ze tweemaal betrapt werd omdat ze rondreed zonder keuring of verzekering, met haar deels defecte wagen. Bovendien werd ze nog eenmaal betrapt met drugs achter het stuur. “Daar weet ik niets van”, sprak R.V. “Dat was op een dinsdag en de zondagnacht was ik eens uit geweest. Er moet dan iemand iets in mijn drankje hebben gedaan. Voor de andere dingen weet ik dat ik mijn papierzaken niet op orde heb. Maar ik heb het financieel erg moeilijk om rond te komen. Het is elke maand spartelen. Ik doe nu al heel wat overuren op de markt om voor mezelf en mijn zoontje te kunnen zorgen.” De rechter toonde enigszins begrip en gaf de straf deels met uitstel, maar die valt nog zwaar uit. Ze kreeg in totaal 5.656 euro boete, waarvan 3.200 euro met uitstel. Ze kreeg ook nog 8 dagen rijverbod.