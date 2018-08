Madonna viert feest 10 augustus 2018

Twee weken lang hangen de vlaggen hoog in Madonna. De jaarlijkse kermis wordt op zondag 12 augustus om 7 uur. officieel ingeluid met de 29ste antiek- en rommelmarkt die start aan restaurant te Lande in de Galgestraat, om 9 uur. gevolgd door de voetbalwedstrijd op het terrein van FC Transvaal.





Op zaterdag 18 augustus viert het stoetencomité feest in de zaal van 't Buskantje, waar op zondagnamiddag 19 augustus om 14 uur 'Prachternoene' plaatsvindt, gevolgd door het kermisbal in café Transvaal om 20 uur.





Maandag 20 augustus worden er eieren geworpen in de tuin van café De Zon en op dinsdag 21 augustus wordt het dorp ingepalmd door de wielerwedstrijd voor juniores vanaf 15 uur.





Diezelfde dag bereikt de kermis een apotheose met de dolle kermisstoet om 18.30 uur, gevolgd door animatie op het dorpsplein om 21.30 uur en het vuurwerk om 22 uur. (DCH)