Macaber oorlogskunstwerk uit modder 06 november 2018

02u29 1 Langemark-Poelkapelle Na ook in Londerzeel en Harelbeke twee kunstwerken in modder te hebben gesculpteerd, exposeert kunstenaar Rob Buelens nu ook in Sint-Juliaan.

Langs de Roeselarestraat, ter hoogte van hoeve Pond Farm, waar zich het gelijknamige oorlogsmuseum en de 'stal' van de Tank van Poelkapelle bevinden, heeft Buelens in open lucht een moddersculptuur gecreëerd met gesneuvelde soldaten en zelfs het silhouet van een paard. Hij cre-





ëert de illusie dat de lichamen nu pas aan de oppervlakte zijn gekomen. De locatie van het 'No man's Land'-kunstwerk is goed uitgekozen, want deze hoeve bevindt zich middenin het slagveld van 1917, slechts enkele kilometers ten oosten van Ieper. "Door de afwerking met een sliblaag van water en grond zal het werk met wat geluk nog verschillende maanden zichtbaar blijven in het landschap. Hiermee wil ik de overledenen eren, die hun laatste dagen doorbrachten in de modder van de Ieperboog. Ik heb het werk bewust een vergankelijk karakter gegeven, om een parallel te maken met hoe de compassie groeit en het leven zich herstelt. Zon, regen, wind en sneeuw zullen vrij spel krijgen en mettertijd zullen er gras en bloemen bovenop groeien. Zo zal het beetje bij beetje terug worden gegeven aan de natuur", verduidelijkt de kunstenaar. De site is vrij toegankelijk. Meer info vind je op www.robbuelens.be. (DCH)