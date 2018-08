Lijst met kandidaten van CD&V is compleet 31 augustus 2018

02u34 0 Langemark-Poelkapelle Als laatste lokale fractie van de nationale partijen, stelt ook CD&V Langemark-Poelkapelle hun volledige lijst voor. In tegenstelling tot in andere gemeenten, waar CD&V vaak naar buiten komt met een uitgebreide lijst, aangevuld met een deel onafhankelijken, heeft het partijbestuur hier resoluut besloten om het traditionele kleur te behouden.

De 13 CD&V-mandatarissen die ook in 2012 deelnamen, krijgen voortaan de steun van 6 nieuwe kandidaten. De lijst wordt getrokken door burgemeester Alain Wyffels uit Langemark, met in zijn kielzog zelfstandig vertaalster Nicole Louwagie (55) uit Poelkapelle. Zij worden gevolgd door schepenen Lieven Vanbelleghem uit Sint-Juliaan en Marleen Soete uit de Madonna. Gemeenteraadslid Eddy Vanacker uit Bikschote vervolledigt de rij. Vervolgens komen alle nieuwe kandidaten.





"Wij gaan resoluut voor die én-én-samenleving die het beste bundelt van alle mensen met de vaste wil om vooruit te gaan. Wij kiezen daarbij niet tussen links of rechts, tussen twijfel en extremen, wij kiezen voor de Weg Vooruit", aldus voorzitter Gerdi Cailliau en lijsttrekker Alain Wyffels. Wie de lijst aandachtig overloopt, zal merken dat er goed over de opbouw werd nagedacht. "We hebben er voor gekozen om de dames en heren te schranken en we hebben bewust gezocht naar een spreiding over verschillende leeftijden. De gemiddelde leeftijd van onze kandidaten bedraagt net geen 49 jaar. Brecht Bogaert, de jongste kandidaat is 22, terwijl Jacqueline Peene-Mostaert (74) al heel wat meer jaartjes meedraait. Op de eerste 5 plaatsen komt telkens iemand uit een andere deelgemeente aan bod."





De andere nieuwe kandidaten zijn thuisverpleegster Sophie Vandenbussche (37) uit Poelkapelle, agent-onderzoeker bij BTV Leen Louwagie (46) uit Langemark, R&D-medewerker bij YSCO Dominique Vanpeteghem (47) uit Langemark en technisch manager en brandweerman Dieter Dedier (30) uit de Madonna. Schepen Johan Vanysacker staat als lijstduwer op de laatste plaats. (DCH)