Lieven Vanbelleghem : “Nooit de ambitie gehad om burgemeester te worden.” 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Christophe Deconinck

06 januari 2019

12u57 0 Langemark-Poelkapelle Toen burgemeester Alain Wyffels hem vroeg om zijn opvolger te worden, stond Lieven Vanbelleghem (47) aan de grond genageld. “Ik stond te trillen op mijn benen,” geeft hij toe. Hoewel hij een van de weinigen was zonder ambities om burgemeester te worden, mag uitgerekend hij in januari de driekleurige sjerp ombinden en de inwoners van Langemark-Poelkapelle zes jaar lang onder zijn vleugels nemen.

Het nieuws dat hij als burgemeester naar voor werd geschoven, kwam als een donderslag bij heldere hemel. “De dag van de verkiezingen ben ik gaan slapen met een kater. We hadden dan wel iets te vieren, want we hadden 2.235 stemmen binnengehaald. Tegelijk wisten we dat de onderhandelingen met de andere partijen niet van een leien dakje zouden lopen. Toen ik ‘s morgens vroeg al door Alain (de uittredende CD&V burgervader, red.) werd gevraagd om bij hem thuis te komen, had ik nooit kunnen vermoeden dat die had besloten om zijn post aan mij af te staan. Alain had nog 147 naamstemmen meer dan ikzelf. Hij had al eerder laten vallen de komende zes jaar niet uit te doen, maar wat zijn keuze bepaald heeft, laat ik in het midden. Hij zal zijn redenen gehad hebben. Ergens vermoed ik dat het een last is die van hem af valt, want ik spreek hem bijna dagelijks en hij heeft nog geen minuut spijt van zijn beslissing.”

Bij zijn thuiskomst werd de ontredderde burgervader-in-spe opgewacht door zijn echtgenote Marijke en de drieling Marie, Arthur en Amiel (16). “Bij het terugzien dacht Marie dat er iemand gestorven was, omdat ik aan het huilen was. Ik ben nogal een ‘bleiter’ en de emoties waren me even teveel geworden. Het was een emotionele rollercoaster, die van kwaadheid - uit onbegrip - evolueerde naar dankbaarheid, toen ik ging inzien dat Alain en het team me hun vertrouwen hadden geven.”

Het is uiteraard niet louter een persoonlijke keuze geweest van de huidige burgervader, maar een beslissing waar gans de CD&V-ploeg achter stond. En van de kiezer, want Lieven heeft bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen bewezen het vertrouwen van de inwoners te hebben gewonnen. En dat terwijl het centrum van Langemark tot één grote bouwwerf werd herleid en de weg tussen Houthulst en Poelkapelle al een jaar onberijdbaar is. “Het ambt van schepen van Openbare Werken is lang niet het dankbaarst, maar het is het veld waar ik mij het beste bij voel. Uitgerekend daarom heb ik er op aangedrongen om die verantwoordelijkheid opnieuw op mij te nemen, omdat ik die dossiers al jaren beheer en me niet nóg meer moet inwerken. Hoe dan ook staat er nog heel grote werken op de agenda, zoals de afwerking van de dorpskernvernieuwing, de derde fase van de werken in Bikschote, het afwerken van de Houthulstseweg en het aanleggen van een gescheiden riolering in Madonna. Er ligt nog veel werk op de plank, maar we gaan er met volle moed tegenaan. Eigenlijk komt het me uitstekend uit dat ik mijn eigen bureau zal hebben in het gemeentehuis en hier veel vaker zal zijn, want voorheen voelde ik me, als schepen, te vaak als een vogel op een tak. Nu hoop ik veel efficiënter te kunnen werken.”

Op de vraag of de ploeg die over bleef na de onderhandelingen een ‘droomteam’ is, reageert hij schamper. “Een droomteam is misschien wat overdreven. Daar zal ik je over drie jaar een antwoord op weten te geven, als alles op rollen loopt. (lacht) Iedereen is in elk geval heel enthousiast en heeft de ambitie om er het beste van te maken.”

Lieven zal zijn ambt moeten combineren met zijn functie als verantwoordelijke bij de autokeuring in Beveren-Leie, waar hij al vijfentwintig jaar werkt. “Mensen denken wel vaker dat ik automechaniek heb gestudeerd, maar niets is minder waar. Ik heb een graduaat elektromechanica, hoewel ik daar nooit iets mee gedaan heb. Bij toeval kwam ik als jonge snaak na een stage bij een firma die lichten produceert terecht ‘de schouwing’ en ik ben er nooit meer weggegaan. Toen ik schepen werd, heb ik besloten om mijn fulltime om te zetten in deeltijds.”

Intussen is Lieven al 12 jaar schepen, hoewel dat niet in de sterren geschreven stond. “Ik kom niet uit een politiek nest, noch had ik een echte roeping. Plots stond de toenmalige burgemeester Willy Wilde aan onze deur, met de vraag of ik niet wou meestappen. Ik heb toen maar ja gezegd, nooit met de ambitie om ooit op ‘zijn’ stoel te gaan zitten. Het kan soms verkeren”, geeft hij mijmerend toe. “Ik voel me trouwens nog steeds zijn ‘poulain’, want bel hem nog steeds op wanneer ik wat advies kan gebruiken. Ik heb veel van hem geleerd, maar ook van Alain, die meer een managertype is. Noem mij maar eerder een volksmens, zoals Willy, dan een echte manager, al lijkt het me ideaal om die twee profielen te combineren. In mijn vrije tijd probeer ik om overal aan en bij te zijn. Je wilt niet weten hoeveel ‘kiekens aan het spit’ en hespen ik in de voorbije jaren ben gaan eten. (lacht)”

Wie dacht dat zijn aanwezigheid op allerhande evenementen niet meer dan een stunt is om stemmen te ronselen, heeft het bij het foute eind, want blijkbaar is Lieven al van jongs af aan bijzonder actief in het dorpsleven. Vooral in Poelkapelle. “Ik was er leider in de KSA, voorzitter van de jeugdraad, later preses van Moeder Baekelandt, en ben na mijn huwelijk steeds bestuurslid geweest van de bloedgevers en het kermiscomité van Sint-Juliaan. Voor het eerst zal ik van die taken moeten afzien, omdat ik anders tijd te kort zal komen.” Zijn betrokkenheid bij de gemeenschap, heeft hij weliswaar van geen vreemde. “Mijn vader was een hardwerkende arbeider, die net als ik bij allerhande verenigingen was aangesloten. Hij was onder meer sergeant bij de brandweer en oprichter van het Guynemerkliekske. We hebben twee jaar geleden afscheid moeten nemen van papa Gilbert, maar ik weet zeker dat hij zou trots op me zijn geweest. Moeder heeft het wel mogen meemaken dat haar zoon tot burgemeester werd verkozen en heeft menig traantje gelaten. Zij spaart al sinds jaar en dag elk krantenartikel waar ik in opduik en kleeft die in fotoboeken. Dat illustreert wel hoe trots ze op me is.”

Wat hij ook van zijn vader heeft overgeërfd, is de kunst om te tuinieren en te sleutelen. “Als ik wil ontstressen, dan duik ik mijn ‘kot’ in. Wie onze familie kent, die weet : een Vanbelleghem heeft geen tuinhuis, maar een kot. (lacht) Daar is geen plaats voor een auto, want ik ben een ‘foefelaar’ en wil alle mogelijke soorten materiaal liggen hebben. Mijn tuin is 23 aren groot; de ideale plaats om mijn gedachten te ordenen en me even van de wereld af te sluiten, terwijl ik rondjes rijd op mijn grasmaaier of bloembollen zit te planten.” Mocht u de burgemeester op zondagnamiddag willen spreken, beste kiezers: u weet waar u hem kunt vinden.